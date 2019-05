Elezioni Europee, un primo maggio a Taranto per Caterina Cerroni

E' entrata nel vivo la campagna elettorale della candidata Caterina Cerroni, nelle liste del Partito Democratico per l'Italia meridionale. La giovane democratica agnonese ha scelto la strada coraggiosa e il primo maggio è stata a Taranto per occuparsi, insieme al Pd e ai Gd della spinosa questione dell'Ilva.

Che in Puglia ormai è diventata territorio di conquista e di scontri per tutti i partiti come ci spiega la stessa candidata.

"Meglio stare alla larga dalla scomoda questione dell’Ilva - dichiara Cerroni - Non è tempo di passerelle ma solo di insulti: sul banco degli imputati la Lega, il Movimento 5 stelle, Forza Italia, il Partito Democratico, tutti. Ma allora cosa ci siamo andati a fare noi oggi al primo maggio libero e pensante di Taranto?

A capire. A capire che odiano il PD, che hanno ragione. Che sperano ancora e per questo ci odiano di più. A capire che la scelta non è tra lavoro e salute ma, al contrario, tra profitti e persone. A capire che è lo Stato a dover garantire un’aria che non faccia ammalare, un lavoro che non uccida".

A gennaio 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso dei cittadini condannando l’Italia per non aver tutelato il diritto alla salute. Colpevoli i governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni che dal 2010 hanno rinviato il rispetto dei vincoli ambientali. Ma la giustizia italiana ed europea non bastano.

"Chiedo a Frans Timmermans, - continua Cerroni - candidato dei Socialisti e Democratici alla guida della Commissione Europea, di impegnarsi e impegnare le istituzioni dell’Unione per garantire salute e lavoro. Chiudere l’Ilva (oggi ArcelorMittal). Risanare l’area. Definire un grande piano di investimenti per creare posti di lavoro sostenibili. Il Green New Deal deve diventare realtà, a partire da qui, a partire dal Sud".