Elezioni Europee, la giovane Caterina Cerroni inaugura la sede elettorale di Agnone

La candidata alle elezioni europee del 26 maggio Caterina Cerroni è di Agnone e dal suo comune di origine nel 2009 ha fatto la sua prima iscrizione al Pd e due anni dopo è entrata come consigliera comunale più giovane nell'amministrazione del compianto sindaco Carosella con la lista Nuovo Sogno Agnonese.

Oggi è candidata alle Europee per il Partito Democratico e le tocca rappresentare un collegio elettorale di 14 milioni di persone di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Il Molise rappresenta solo una quota minima del territorio che rappresenta. Per questa ragione Cerroni sta girando tutte le regioni del collegio per farsi conoscere.

Ma la sua sensibilità verso Agnone e in particolare verso i giovani del suo paese la contraddistinguono. Le aree interne senza lo sviluppo e senza la progettualità giovanile sono destinate a sparire e Caterina Cerroni lo sa benissimo. Per questo motivo ha deciso che il centro della sua campagna elettorale resta comunque il comune da dove tutto è iniziato. Dalla giornata di oggi in via Matteotti, nei pressi del monumento a Libero Serafini, ha aperto la sua sede elettorale. Che resterà a disposizione di tutti anche grazie alla segretaria cittadina del Pd Michela Cerbaso.

Una candidatura giovane e si vede anche dalle foto in allegato, che ha già saputo attrarre verso di sè i suoi coetanei agnonesi pronti a sostenerla nella sua carriera politica e speranzosi di avere una rappresentante oltre che giovane anche esperta e competente.