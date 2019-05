Amministrative 2019, qui Pescopennataro: due donne candidate per raccogliere l'eredità di Pompilio Sciulli

Dopo la pausa del primo maggio torna il viaggio tra i comuni altomolisani interessati dalla tornata elettorale del 26 maggio prossimo. Oggi ci occupiamo di Pescopennataro, piccolo comune ai confini tra Altomolise e Abruzzo che al censimento del 31 marzo 2018 contava appena 269 abitanti. La particolarità di queste elezioni è una e non di poco conto in una realtà piccola e di confine dove gli uomini sono sempre stati al centro della politica e le donne ne sono rimaste lontane.

Comunque andrà a finire la campagna elettorale Pescopennataro sarà uno dei comuni che passeranno dal sindaco alla sindaca. Infatti le due candidate a ereditare il comune retto da Pompilio Sciulli sono Carmen Carfagna e Lucrezia Marchetti. Una eredità pesante quella di Sciulli che è al comando il governo del comune dal 14 giugno 2004 ed è alla terza legislatura consecutiva dopo essere stato consulente della Fin Molise e dal 2012 è anche presidente regionale dell’Anci Molise.

Sciulli non si è ricandidato perché ha terminato i mandati possibili al timone di un comune. Ma è candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “gli amici di Pescopennataro” capeggiata da Carmen Carfagna. All’opposizione del gruppo Sciulli c’è “Uniti con l’Abete” di Lucrezia Marchetti. In totale i candidati consiglieri sono 15. Uno ogni18 abitanti. Al contrario delle candidature a sindaco sono poche le donne. Solo Fortuna Ferrara per la lista gli amici di Pescopennataro e Alessia Cerrone per Uniti con l’Abete. Due su 15 in totale in paesi piccoli dove non è obbligatoria la quota di genere nelle liste. Per ora c’è il passo avanti della sindaca. Per una partecipazione più capillarmente femminile bisognerà attendere altri cinque anni.

Candidata Sindaca Carfagna Carmen

Antenucci Lucio Gino

Carfagna Giacinto

Di Iorio Antonio

Ferrara Fortuna

Forgione Sabatino

Margiotta Vincenzo

Sciulli Pompilio

Terreri Simone

Candidata Sindaca Marchetti Lucrezia

Cerrone Alessia

Esposito Giuseppe

Luongo Domenico

Filippetti Antonio

Petescia Giacomo

Ranieri Alberto

Zullo Marco