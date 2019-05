Il gruppo volontari #Telethon di #PoggioSannita (IS), che da anni collabora con #FondazioneTelethon per contribuire alla ricerca sulle malattie rare, in adesione alla Campagna di Primavera - #IoperLei, sabato 4 e domenica 5 maggio sarà presente a Poggio Sannita in piazza XVII Aprile con un banchetto per la vendita dei Cuori di Biscotto. Vi aspettiamo #contuttoilcuore