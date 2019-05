Amministrative 2019, qui Vastogirardi: sfida a due senza esclusioni di colpi per l'eredità di Di Lucente

Tra i comuni con meno di mille abitanti dell’Altomolise il 26 maggio si vota anche a Vastogirardi. Anche questo paese, che conta 690 residenti al censimento del 2018 si trova sul confine tra Abruzzo e Molise. In questo caso il ritorno alle urne è stato dovuto all’elezione in consiglio regionale dell’ex sindaco Andrea Di Lucente, che ora siede a Palazzo D’Aimmo dallo scorso anno nelle file dei Popolari per l’Italia. Da un anno il Comune è retto dalla vicesindaca Lucia Masciotra che è una di due candidati di questa tornata elettorale, con la lista Insieme per Vastogirardi.

A sfidarla ci pensa il medico Luigi Rosato, che vorrebbe a tutti i costi prendere le redini del comune altomolisano. La lotta sarà vera e senza esclusione di colpi. Qui non si parla di liste civetta ma di candidati pronti a conquistarsi il posto all’interno del Comune.

Lucia Masciotra invece, pur godendo dell’appoggio del consigliere regionale, è riuscita anche a organizzarsi oltre per garantire nell’anno che sta per terminare una buona amministrazione al suo comune di residenza e portare a termine il suo impegno con i cittadini fino all’ultimo giorno. Che sarà vera battaglia è possibile notarlo anche dalla presenza completa nelle liste. In ognuna di queste ci sono dieci candidati per un totale di 20. Un candidato quindi per ogni 35 abitanti.

Una sola quota di genere in entrambe le liste. In quella di Lucia Masciotra è rappresentata da Franca Di Tella, ad appoggiare Luigi Rosato c’è invece Elena Colucci. Sintomo che anche qui le donne dovranno ancora faticare per entrare a pieno titolo nella politica.

Insieme Per Vastogirardi

Candidato Sindaco Masciotra Lucia

Antenucci Aldo

Di Benedetto Alfredo

Cardillo Armando

Volpe Domenico

Di Tella Enzo

Di Tella Franca

Sabelli Franco

Genovese Giuseppe

Sacco Maurizio

Farina Tommaso

Legalità E Trasparenza

Candidato Sindaco Luigi Rosato

Carfagna Nicola

Scocchera Remo

Apollonio Andrea

D’aloiso Filippo

Spognardi Antonio

Spognardi Marco

Colucci Elena

Di Benedetto Domenicantonio

Iannone Claudio

Amicone Francesco