Trivento, la lista del Movimento Cinque Stelle si presenta

La lista del Movimento 5 Stelle, ieri Giovedì 2 maggio c/o il Polifunzionale di Trivento si è presentata ai cittadini. L'evento, a cui era presente la giovane candidata Valeria Civico, è stato l'occasione per conoscere i candidati consiglieri, e le motivazioni che ci hanno spinto a compiere la scelta di metterci a disposizione della nostra Comunità.Hanno partecipato all'evento i Senatori: gli onorevoli Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis, e la candidata alle elezioni europee molisana per il M5S Stefania Gentile.

Ecco i nomi completi

candidata sindaca Civico Valeria

Miserere Pierpaolo

Fochitto Pasqualino

Scarano Nicolino

Fabbrocino Andrea

Stinziani Giovanni

Di Claudio Giuseppe

Di Claudio Tiziano

Pavone Claudio

Gianserra Nicola

Donatone Samanta

Plazzi Antonino