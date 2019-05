Bandiera Blu, la Fee conferma: per il Molise solo Campomarino Lido

La cerimonia di consegna delle bandiere blu ha confermato le indiscrezioni che avevamo pubblicato qualche giorno fa sul Molise: il prestigioso riconoscimento della Fee quest'anno è andato solo a Campomarino. Esattamente come avvenuto lo scorso anno.



Quest'anno sono 183 i Comuni rivieraschi italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno: sono 12 i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti. Le bandiere Blu sono andate anche a 72 approdi turistici. In totale 385 le spiagge italiane premiate.

Sono 32 i criteri che le località devono rispettare per ottenere la Bandiera Blu, non solo qualità del mare, ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, strutture alberghiere, servizi di utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, valorizzazione delle aree naturalistiche.