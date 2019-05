Prima il Molise vota la legge di stabilità, Calenda: potevamo fare di più ma i tagli nazionali ai trasporti ci hanno penalizzati

Le consigliere regionali di Prima il Molise Filomena Calenda e Aida Romagnuolo sono tra i 13 che hanno votato a favore della legge di stabilità regionale. La maggioranza quindi si è mantenuta compatta nonostante gli scontri dei mesi scorsi, soprattutto riguardanti l'opportunità di mantenere l'incarico in Giunta al coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto.

"Abbiamo votato - ha dichiarato la consigliera Calenda- anche se potevamo fare di più. Ma i tagli del governo nazionale , purtroppo di 300 milioni di euro sui trasporti hanno determinato l’ aumento dei biglietti. La coperta è quella e, purtroppo in una regione come il Molise , dove già si vive una condizione difficile in vari settori tutto si amplifica.maggioranza e minoranza hanno apportato ognuno con le proprie competenze il proprio contributo.non sono mancati momenti di stanchezza che hanno generato incomprensioni e toni poco consoni all’ aula".

Si chiude così per Prima il Molise una maratona durata esattamente una settimana.