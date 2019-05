Festa della Croce  sul Monte Sant’Onofrio 

I fedeli e tutti coloro che comunque intendono partecipare sono stati convocati dal Parroco di Sant’Antonio Abate di Agnone alla Festa della Croce prevista per 12 maggio 2019, con il raduno, alle 9.30, in località Montecastelbarone e salita al monte Sant’Onofrio recitando il Rosario e la celebrazione della Santa Messa sul Monte alle 11.30. In caso di pioggia la messa sarà celebrata nella chiesetta di Sant’Onofrio.

Per l’occasione Don Onofrio ci ricorda, con le parole di R. Guardini, che: Sulla Croce Nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la Croce Egli santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. Perciò il segno della Croce lo facciamo prima della preghiera perché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine, concentri in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la preghiera affinché rimanga in noi quel che Dio ci ha donato; nella tentazione perché ci irrobustisca; nel pericolo perché ci protegga; nell’atto della benedizione perché la pienezza della vita divina penetri nell’anima e renda feconda e consacri ogni cosa.