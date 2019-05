Parto trigemellare per una mamma molisana, gli auguri di Altomolise.net per Giada, Ginevra e Flavia

Un fatto che si ripete mediamente ogni duemila persone. E' avvenuto all'ospedale di Perugia, dove la venafrana Mita Milano ha messo al mondo tre gemelle. Si chiamano Giada, Ginevra e Flavia. Tutte e tre le neonate godono ottima salute e come loro anche la mamma. Un evento che getta felicità nel papà Valerio ed a loro volta felici i nonni Anna, Itala, Massimo e Pompeo. Del parto straordinario si è avuta notizia grazie gli stessi sanitari della struttura ospedaliera perugina. Giada, Ginevra e Flavia sono venute alle luce alle 4,20 del mattino di ieri l’altro e subito è stata gran festa nell’ospedale perugino, dove tutti si sono rallegrati per il lietissimo evento. A Mita e Valerio gli auguri di Altomolise.net, a Flavia, Ginevra e Giada gli auspici per una vita bellissima e felice.