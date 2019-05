Amministrative 2019, qui Belmonte del Sannio: Borrelli ci riprova come consigliere ma non candida donne in lista

Tra i comuni con meno di mille abitanti dell’Altomolise al voto c’è anche Belmonte del Sannio. Un piccolo paesino di 735 abitanti dove potrebbe cambiare la guida del paese ed essere per la prima volta affidata a una donna. Dopo che per anni è stata sotto il comando del sindaco in carica Enrico Borrelli, che essendo primo cittadino dal 2004 ossia da tre mandati, è costretto a cedere lo scettro.

Al suo posto si candida come primo cittadino Dalio Mastrostefano nella lista Uniti per Belmonte. Una formazione rimaneggiata perché oltre al candidato sindaco e a quello in carica, che correrà per un posto da consigliere comunale e forse da vicesindaco in caso di vittoria, ci sono solo altre cinque persone. Una lista da candidato sindaco più sei quindi. Il minimo per ottenere una maggioranza in consiglio comunale.

A combattersi la lotta con lui è la candidata sindaca de La Torre Anita di Primio. La quale ha avuto meno difficoltà a riempire le caselle in corsa. I candidati consiglieri sono 9 a sostegno. In totale i candidati consiglieri di Belmonte sono appena 15. Il fatto significa che l’affezione verso la cosa pubblica va scemando. Sapendo che gli introiti per una candidatura in un piccolo comune sono davvero pochi in molti hanno deciso di rinunciare proprio a concorrere.

Ed è così che ogni candidato rappresenta 49 persone. Finora il coefficiente più alto dei comuni che abbiamo esaminato. Nei comuni con meno di 5mila abitanti non c’è obbligo di parità di genere nelle liste. Ed è una cosa che hanno seguito alla lettera a Belmonte soprattutto nella lista del sindaco uscente dove non hanno candidato nessuna donna. Meglio la lista di Anita Di Primio che porta con se le candidature di Marisa Di Carlo e Adele Scoppa.

Candidato Sindaco Uniti Per Belmonte Mastrostefano Dalio

Borrelli Errico

Di Filippo Germano

Di Gennaro Giovanni

Di Tiello Mike

Gavoto Giuseppe

Silvestri Cesare

Candidato Sindaco La Torre Di Primio Anita

Paglione Walter

Catalano Franco

Di Carlo Marisa

Ricci Giovanni

Di Primio Michele

Nibbio Emanuele

Scoppa Adele

Masciotra Nicola

Di Iorio Goffredo