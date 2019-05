Diritti umani e integrazione dei profughi e rifugiati: iniziativa solidale a Tavenna

Con lungimiranza la ProLoco Tavenna coinvolgendo, saggiamente, tutte le rappresentanze istituzionali e politiche locali, ha promosso per il pomeriggio del 4 maggio un confronto pubblico sul tema “Politiche d’Integrazione e Turismo” al fine di evidenziare le opportunità di crescita economica, sviluppo e occupazione legata ad una mirata accoglienza umanitaria capace di includere e integrare gli immigrati nelle nostre comunità e nei nostri borghi delle aree interne e marginali.

Questo evento conferma che in parte della società molisana vengono accolti i messaggi di Papa Francesco circa l’apertura dei cuori per un nuovo umanesimo che aiuti chi è in difficoltà ad inerirsi e contestualmente spinga le nostre comunità ad investire nell’agricoltura, nel turismo, nell’artigianato e nei servizi sociali.