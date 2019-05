Fornelli, inaugurato l'edificio scolastico antisismico: presenti molti esponenti regionali

E' stata inaugurato questa mattina, a Fornelli, il nuovo edificio scolastico antisismico. Lo ha voluto intensamente l'amministrazione comunale guidata da Giovanni Tedeschi. Alla cerimonia c'erano molti esponenti regionali tra i quali gli assessori Luigi Mazzuto e Vincenzo Cotugno e i consiglieri regionali Filomena Calenda e Antonio Tedeschi.

Questo il commento di Filomena Calenda: "L’operato di un’amministrazione si giudica da ciò che ha fatto, dai progetti portati a termine. La scuola inaugurata stamane a Fornelli è la prova di come la giunta comunale guidata dal sindaco, Giovanni Tedeschi, sia stata in grado di mettere al primo posto il bene comune, realizzando opere e iniziative che hanno fatto di questo borgo un fiore all’occhiello del nostro Molise. Il nuovo plesso scolastico, che ospiterà le materne e la primaria, è dotato di strumenti all’avanguardia per quel che concerne la didattica, come ad esempio la cromoterapia. Ma ancor più importante è che la struttura è stata realizzata - grazie alla sinergia tra Comune e Regione - con le tecniche più innovative in materia antisismica. Un aspetto, quest’ultimo, in linea con la legge regionale da me proposta e recentemente approvata che impegna la giunta regionale a informare annualmente il Consiglio circa la sicurezza degli edifici scolastici molisani. Un augurio a tutti i piccoli alunni di Fornelli affinché in questa nuova scuola possano maturare i loro talenti".