Delegazione turca in Consiglio Regionale: visita istituzionale nell'ambito del programma 'EuropeAid'

Il presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone, insieme al presidente della Giunta Donato Toma, ha ricevuto una delegazione turca, guidata dal governatore Izmir, nella sede della Presidenza del Consiglio. Visita istituzionale con i partecipanti al Progetto "Together&Stronger" nell'ambito del programma Europeo "EuropeAid", il sindaco e i rappresentati del Comune di Ripalimosani, la Cooperativa A.RE.S, i rappresentanti del Governo di Izmir e l'Associazione no profit turca "Doctors of the World". Durante l'incontro c'è stato uno scambio di riflessioni sul tema analizzato dal Progetto, "immigrazione".

"Il Consiglio regionale - ha detto Micone - si è fatto promotore di analisi e ricerche in seno alla Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (Calre), attraverso gruppi di lavoro dedicati e dai quali è emersa chiara e vivida la necessità di intraprendere azioni comuni di gestione del fenomeno migratorio, partendo dal presupposto inviolabile della libertà di ogni individuo". "Da questi presupposti - ha sottolineato il presidente - nasce il mio plauso per un'iniziativa di carattere internazionale che vede come protagonista il Comune di Ripalimosani e la società Ares insieme a rappresentanti della politica e dell'associazionismo turco. È interessante vedere come anche le nostre piccole realtà siano in grado di offrire esperienze, conoscenze e competenze a Paesi extraeuropei con l'obiettivo di migliorare il sistema dell'accoglienza e con lo scopo primario di ribadire che insieme si può essere più forti".

(ANSA).