Soa : La Regione Molise aumenta il costo dei servizi alla faccia di operai e studenti

La Regione Molise aumenta i costi dei servizi essenziali per la popolazione. L'aumento del 40% dei ticket per il trasporto pubblico è un esempio come si colpiscono i pendolari in primis, studenti e lavoratori che quotidianamente usufruiscono del servizio , basti pensare che per un operaio fiat che parte da Campobasso per Termoli l'aumento dell'abbonamento è stimato circa sulle 20 euro , intanto si tengono care le varie commissioni, privatizzazioni e opere inutili , sperpero di denaro pubblico ,semplicemente vergognoso!

Invitiamo alla protesta la popolazione molisana e a non continuare ad accettare in silenzio questi atteggiamenti istituzionali sfacciati e di presa in giro allintera collettività e in particolare agli sfruttati e ai più bisognosi.Decidiamo uniti la strada da intraprendere e fermare questo scempio sociale .

Coordinamento

Sindacato Operai Autorganizzati