Università delle Generazioni, il premio “gigante della Calabria 2019” a Roberto Passarella  di Campobasso

L’Università delle Generazioni è un’associazione culturale fondata nell’ottobre 1993 in Agnone del Molise dal giornalista Domenico Lanciano, che ne è anche responsabile. Ogni anno, il primo maggio Festa del Lavoro, tale associazione premia i personaggi che, più di altri, si sono distinti, in tutta la loro esistenza, e continuano a distinguersi (nonostante l’età avanzata) come “stakanovisti”, cioè lavoratori ad oltranza, altamente motivati come sono a fare del bene pure nel sociale. E’ titolare pure del Premio “Giganti del Molise”, del Premio “Una vita per la Cultura” e del Premio “Giganti della Calabria” e “Calabria Cultura”. Per motivi etici i premi sono esclusivamente “morali e sociali” e consistono unicamente in una pergamena che riporta le motivazioni del riconoscimento … praticamente un “premio alla carriera”.

Lo scorso primo maggio 2019, tra i 12 premiati come “Giganti della Calabria” figura pure un campobassano di lungo corso, Roberto Passarella (nella foto) , nato a Cosenza il 18 dicembre 1946. Macchinista delle Ferrovie dello Stato, Passarella è da ritenersi “Maestro di Sana Aggregazione Sociale” poiché fin da giovanissimo (appena trasferito definitivamente a Campobasso) ha sempre dedicatogran parte del proprio tempo libero ad aggregare culturalmente tutte le età ed anche i colleghi di lavoro, specialmente nello sport e nel tempo libero, attraverso grandi organizzazioni solidali, di cui continua ad essere responsabile regionale, rivestendo pure cariche nazionali. La sua specialità è organizzare viaggi pure intercontinentali per gruppi di varia età e ceto, spesso facendo loro da guida nei Paesi esteri, aiutato dalla vasta rete di collaborazioni messa su in tanti decenni di brillante esperienza.

Generoso ed altruista oltremisura, Roberto Passarellasi presta gratuitamente a coordinare anche altre associazioni ludiche, sportive, ricreative e culturali come presidente di “Capit Molise” (Confederazione di Azione Popolare Italiana)e, in particolare, è stato tra i fondatori della “Associazione Calabresi nel Molise”, mai dimenticando le proprie radici geografiche e culturali. Ed anche per questo è stato premiato.

Gli altri 11 "Giganti della Calabria 2019" sono (in ordine alfabetico): Giovanni Balletta (storico, Catanzaro), Nazareno Circosta (naturalista – Santa Caterina dello Jonio - CZ), Pino Codispoti(fotoreporter – Castellammare di Stabia - NA), Bruno Congiustì (scrittore e direttore MAB Sindacale – San Nicola da Crissa VV), coniugi Andrea Epifani e Caterina Piroso (agricoltori etici – Badolato – CZ), Antonio Femia (maratoneta – Firenze), Raffaele Lanciano (50 anni tecnico delle comunicazioni – Badolato – CZ), Giuseppe Mungo (scrittore e sindacalista – Francia), Fratelli Florindo e Marco Rubettino (tipografi-editori – Soveria Mannelli – CZ), Rocco Giuseppe Tassone (accademico-cavaliere-scrittore – Gioia Tauro – RC) e Giusy Zelesco (Presidente Comitato Precari Storici Calabresi – Cosenza).