Amministrative 2019, qui Castel del Giudice: il sindaco attuale tenta la sua seconda doppietta, è in campo dal 1999

Continua il viaggio nei comuni altomolisani al voto il 26 maggio nella tornata delle amministrative. Un altro paesino con meno di mille abitanti, dove i cittadini dovranno scegliere il proprio primo cittadino, è Castel Del Giudice. Un fazzoletto di terra incastonato tra San Pietro Avellana, Capracotta e le province di Chieti e l’Aquila. Detta così sembra essere il centro del mondo. In realtà a Castel del Giudice abitano soltanto 324 persone.

I candidati a sindaco sono due uomini: il primo cittadino attuale Lino Nicola Gentile che è alla guida del paese dal 1999 con l’interruzione di cinque anni che vanno dal 2009 al 2014 quando salì al potere Giuseppe Cavaliere. Tornato sindaco nel 2014 ora punta alla seconda doppietta. Ma chi si oppone al progetto del sindaco che presenta la lista Paese Futuro sviluppo sostenibile? Con “Il Mondo che vorrei” si candida Carmine Mastrolillo. Nella prima lista sono 9 candidati consiglieri, nella seconda sono 7 per un totale di 16. Ogni candidato rappresenta poco più di 20 abitanti.

Qui la quota di genere è del 25% in totale. Su sedici candidati sono 4 le donne in campo, due per lista. Con Gentile ci sono Angela Mosesso e Maria Luisa Mosesso. Con Mastrolillo scendono in campo Enza Lidia Gentile e Valentina Scocchera. Nonostante sia assente la donna al vertice quanto a numero di donne nelle liste è qui che troviamo finora la percentuale più alta.

Candidato Sindaco Gentile Lino Nicola

Cenci Claudio

Di Salvo Mario

Di Tullio Donato Pasquale

Gentile Alessio

Gentile Remo

Leone Daniele

Mosesso Angela

Mosesso Carmine Valentino

Mosesso Maria Luisa

Candidato Sindaco Mastrolillo Carmine

Diana Sebastiano

Di Lucente Luigi

Di Salvo Antonio

Di Tullio Felice

Falcione Ruggiero

Gentile Enza Lidia

Scocchera Valentina