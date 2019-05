Scontro frontale sulla Val di Sangro, 4 anziani feriti

E' avvenuto poche ore fa e sta ancora rallentando la circolazione stradale l'incidente segnalato sulla fondovalle Val Di Sangro all'altezza della zona industriale di Atessa. Il punto preciso dello scontro delle due vetture è lo svincolo per la Sevel. In ogni veicolo coinvolto erano presenti due anziani, quindi il conto totale dei feriti ammonta a 4. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che provvederanno a trasportare i feriti in ospedale e la polizia stradale che si occuperà dei rilievi del caso. Il traffico è ancora rallentato per la rimozione dei rottami delle due auto.