Trivento, Tullio Farina si esprime sulla nomina degli scrutatori

Nell’ ultima seduta del consiglio comunale presentai una interrogazione relativa alla scelta degli scrutatori chiedendo il sorteggio per la loro individuazione. Sembra però che questa proposta non venga vista di buon grado dai componenti della commissione elettorale che vogliono invece continuare nella individuazione personale per distribuire contentini preelettorali. Infatti la commissione elettorale convocata per il 2 maggio è stata rinviata per il giorno lunedì 6 maggio.

La proposta mirava a dar la par condicio a tutte le liste in competizione perché certamente non sembra giusto che i componenti della commissione possano scegliere gli scrutatori solo nel loro bacino elettorale.Addirittura qualche componente della commissione è anche candidato nelle elezioni amministrative per cui potrebbe trovarsi in una sorta di conflitto di interessi.

Forse già sono pronte le liste di individuazione degli scrutatori, magari anche con l’indicazione dei voti che potrebbero fruttare Pensavo che si volesse aprire il nuovo ciclo elettorale con un chiaro segnale di cambiamento, mi accorgo invece che a cambiare sono sole le persone, alcune delle quali anche in peggio, ma le idee il modo di agire restano sempre gli stessi della migliore tradizione della logica gattopardesca che tutto deve cambiare perché tutto deve restare come prima.

Oggi le liste in competizione non sono due come nel maggio 2014, ma quattro per cui bisognerebbe dare a tutte le stesse opportunità di avere scrutatori non apertamente schierarti con i candidati E quale migliore garanzia se non con il sorteggio pubblico?

Io la proposta l’ho fatta; voglio vedere chi sono coloro che si definiscono veramente democratici e rispettosi del principio della trasparenza e delle pari opportunità e chi sono coloro che, al contrario, preferiscono gabellare il prossimo, erigendosi anche a tribuni della plebee a pubblici moralizzatori. Il rispetto della democrazia si attua con i fatti e non con vuote parole. Predicare bene è facile, ma razzolare male è facilissimo.

Tullio Farina, unico consigliere rimasto di “Trivento che vorrei”