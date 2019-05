Europee e amministrative, Di Maio a Campobasso mercoledì 8 maggio

Tempo di elezioni, tornano i big in Molise per la campagna elettorale dei loro partiti e movimenti. Per il Movimento Cinque Stelle si calano carte importanti, che però non si sono viste in occasione del terremoto di Montecilfone dello scorso agosto. Mercoledì 8 maggio il vicepremier Luigi Di Maio sarà a Campobasso insieme a tanti portavoce e insieme ai candidati alle elezioni europee e alle amministrative.

"Parleremo di cosa abbiamo fatto e cosa c'è ancora da fare in Molise, in Italia e in Europa - si legge nella nota del Movimento- Sarà una grande festa, vi aspettiamo!". L'appuntamento è a piazza Gabriele Pepe (Prefettura) alle 19.30.