Scuole sicure, a Campobasso la conferenza stampa sul primo congresso nazionale

Si parlerà di scuole sicure a quasi 17 anni dal sisma che provocò il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, nella conferenza stampa in programma domani 7 maggio alle ore 10 presso il Parco di via Leopardi a Campobasso, adiacente al Plesso Scolastico Don Milani di Via Leopardi in Campobasso ( https://goo.gl/maps/iFYLwriHr4VV1Ar38 ).

Il costituendo Comitato nazionale scuole sicure, presenterà il 1° Congresso Nazionale come da programma e locandina allegata.