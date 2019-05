Amministrative 2019, qui Pietrabbondante: finisce l'era di Giovanni Tesone, sfida a due per la successione

Nella tornata amministrativa che porta alle elezioni del 26 maggio è coinvolto anche il Comune di Pietrabbondante. Si trova incastonato nell’Altomolise ma non confina con l’Abruzzo. Al 2018 conta 732 abitanti quindi si aggiunge ai comuni con meno di mille abitanti interessati dal rinnovo delle amministrazioni comunali.

Come avviene in comuni così piccoli anche a Pietrabbondante il sindaco in carica lo è da più mandati. Infatti il sindaco Giovanni Tesone è in carica con la lista La Sorgente dal 2009. Il suo limite ai mandati non era scaduto, sono tre nei piccoli comuni, ma ha deciso di non riprovarci lasciando la possibilità ad Antonio di Pasquo per la lista Insieme pensare riflettere e realizzare e Giovannino Di Tata con Uniti per Pietrabbondante.

Le liste in questo comune sono riempite al massimo, 10 consiglieri per parte per un totale di 20 con sole due donne a rappresentare il 10% di chi scende in politica. Sono Monica Notaro per Antonio Di Pasquo e Liliana Vitullo per Giovannino Di Tata. In totale ogni candidato rappresenta 37 persone,.

Candidato Sindaco Di Pasquo Antonio

Battaglia Carmine

Casciano Claudino

Ciarlone Franco

Di Iacovo Rino

Di Iorio Alberico Detto Fernando

Di Iorio Amico

Di Salvo Juri

Di Tata Antony

Notaro Monica

Melaragno Domenico

Candidato Sindaco Di Tata Giovannino

Brunetti Fabio

Colaianni Francesco

Di Paolo Giuliano

Di Paolo Romano

Di Pasquo Nunzio

Di Pasquo Pierangelo

Tesone Cesare

Vitullo Donatello

Vitullo Liliana

Zarlenga Giuliano