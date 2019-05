L'indiscrezione elettorale: Matteo Salvini a Campobasso il 15 maggio, è tempo di votare

E la campagna elettorale bellezza. E grazie a essa tornano in Molise i big che, durante la scorsa estate quando la terra tremava a Montecilfone e in tutto il bassomolise, si sono fatti sentire al massimo con una telefonata.

E dopo il vicepremier Luigi Di Maio, che sarà a Campobasso dopodomani 8 maggio alle 19.30 in piazza Prefettura, arriverà con molta probabilità in Molise anche l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini. Che in Molise e in particolare a Campobasso si è affacciato solo in tempi di elezioni. Come un barbaro è venuto a saccheggiare il territorio meridionale e prendere l'unica cosa che del Sud gli interessa: il bacino elettorale.

A parlare dell'arrivo di Matteo Salvini a Campobasso è stata la candidata a sindaco del capoluogo molisano Maria Domenica D'Alessandro. Ha detto finora solo una data: mercoledì 15 maggio. Sono ancora da stabilire orario e location. L'unica cosa certa è che Matteo Salvini sarà presente. Ad attestare che i due rappresentanti del Governo gialloverde fanno capolino in Molise solo quando è tempo di votare. L'unica eccezione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che nel 2019 è stato ben due volte in Molise per firmare il patto governativo.

Ma oltre lui, e le ministre Trenta e Lezzi (entrambe del versante giallo del Governo) gli altri arrivano solo quando c'è la pagnotta elettorale da spartire. Vedremo solo il 27 maggio se questa strategia funzionerà o meno.