Che fretta c'era maledetta primavera parte seconda, maggio bianco neve per l'Altomolise

Che fretta c'era maledetta primavera: lo avevamo già scritto il 29 aprile in occasione della penultima nevicata a Capracotta e in particolare alla stazione sciistica di Prato Gentile. Lo ripetiamo oggi 6 maggio quando, complice un ulteriore abbassamento delle temperatura, al posto di essere in primavera inoltrata ci pare di vivere nella seconda stagione invernale.

Ed è proprio oggi che a Capracotta e sull'intera valle del Verrino è tornata a far capolino la neve. Quel manto bianco di cui anche i più appassionati farebbero a meno fuori stagione. Il meteo dovrebbe continuare a mantenersi proibitivo fino a metà settimana. E gli altomolisani potranno continuare così a godersi spettacolo bianco senza deporre nell'armadio piumini, piumoni e coperte pesanti.