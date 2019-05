Ricercatore Neuromed relatore al corso avanzato della Federazione Europea delle Società Biochimiche

Vittorio Maglione, del Centro di Neurogenetica e Malattie Rare dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), è stato invitato dalla Federazione Europea delle Società Biochimiche (FEBS nella sigla inglese) a tenere una lezione nel Corso avanzato “Sfingolipidi in fisiologia e patologia”, che si sta svolgendo in questi giorni a Cascais, in Portogallo.

L’intervento di Maglioneè incentrato sulle disfunzioni del metabolismo degli sfingolipidi nella Malattia di Huntington,una grave e rara condizione neurodegenerativa ereditaria che colpisce la coordinazione dei movimenti e porta ad un inarrestabile declino neurologico.

Gli sfingolipidi sono costituenti fondamentali delle membrane biologiche, e la loro funzione è cruciale per le cellule del cervello.Il Centro di Neurogenetica del Neuromed si occupa da anni dello studio di questemolecole e del loro ruolo in diverse patologie neurologiche, in particolare nellaMalattia di Huntington.

“I livelli di alcuni sfingolipidi cerebrali– dice Maglione – sono ridottigià nelle primissime fasi della Malattia di Huntington. Una maggiore conoscenza dei meccanismi alla base di questariduzione potrebbe aprire prospettive terapeutiche nuove.Infatti, alcuni farmaci, in grado di modulare il metabolismo di queste molecole, sono in sperimentazione clinicaper altre patologie. I nostri studi potrebbero promuovere, in futuro, il riposizionamento di tali farmaciper il trattamento della Malattia di Huntington”.

FEBS è un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta la ricerca e l'educazione nel campo della biologia molecolare riunendo migliaia di membri delle società nazionali di biochimica e biologia molecolare in Europa. Il programma Advanced Courses punta a fornire gli ultimi aggiornamenti di ricerca, rappresentando un forte elemento educativo per giovani ricercatori.