Pianificare la sostenibilità di un evento sportivo, seminario al Coni di Campobasso

Gli operatori sportivi devono affrontare uno scenario nuovo rispetto al passato che richiede un ripensamento del modello di sviluppo che punti sull’innovazione e la sostenibilità all’interno di un sistema in grado di creare valore condiviso per tutti. E’ in questo contesto che è opportuno considerare la responsabilità sociale come un elemento culturale indispensabile per la crescita delle organizzazioni sportive. Pianificare la sostenibilità è la nuova frontiera della responsabilità sociale per dimostrare quanto un evento sportivo possa essere rispettoso dell’ambiente, tenendo in considerazione non solo le risorse naturali, ma anche quelle economiche e sociali, per coinvolgere tutti gli stakeholder che contribuiscono alla creazione di un valore condiviso. La sostenibilità, è peraltro, da diverso tempo ritenuta un valore essenziale nei grandi eventi sportivi globali. Dal 1996, il Comitato olimpico internazionale (CIO) ha incluso la protezione dell'ambiente nella Carta olimpica. Nel 2014, la “Sostenibilità” è stata presentata come uno dei tre pilastri dell‘Agenda olimpica 2020, una tabella di marcia strategica, insieme a "Gioventù" e "Credibilità" per proporre un nuovo modello di sviluppo dei Giochi Olimpici. Del resto nel 2015, lo Sport è stato ufficialmente riconosciuto come “importante stimolatore” dello sviluppo sostenibile ed è stato incluso nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è pertanto un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU; essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) - in un grande piano di azione per un totale di 169 target.

Il Seminario intende segnare un primo tratto di un percorso strutturato per avvicinare le Organizzazioni Sportive alla cultura della responsabilità sociale procedendo all’ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione di eventi sostenibili. In particolare, si intende approfondire uno specifico obiettivo legato alla sostenibilità ambientale in relazione alla riduzione dell’impatto negativo sulle risorse locali derivante dallo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive. Destinatari Il Seminario, che prevede anche la testimonianza di un “case history”, è destinato ai Presidenti Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite; ai Dirigenti delle Associazioni Sportive del territorio; agli studenti e laureati in Scienze Motorie e Sportive, agli stakeholder del Progetto” Zero Waste Blue”. SEMINARIO “La Responsabilità Sociale per uno Sport più Sostenibile”

Il seminario si svolgerà LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019, presso la Sala Convegni del Comitato Regionale CONI Molise, sita a Campobasso in Via Carducci n. 4/M, per la durata di 3 ore, secondo il programma allegato. Modalità di partecipazione L’iscrizione al seminario è gratuita. Le iscrizioni si possono effettuare entro le ore 12:00 di Giovedì 09 Maggio, accedendo al sito internet www.molise.coni.it, sezione “Scuola Regionale”, previa iscrizione all’area riservata. Saranno accolte le prime 60 domande di iscrizione pervenute in ordine cronologico dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito internet www.molise.coni.it Agli ammessi sarà data comunicazione ufficiale, a mezzo e-mail, entro l’11 Maggio. Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.