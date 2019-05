Il prossimo 8 maggio, alle ore 10.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale “I. Petrone” di Campobasso, avrà luogo l’iniziativa intitolata “Il Mio Diario”, promossa dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e sostenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal PON “Legalità” per le regioni del sud Italia.

Quest’anno, tra le 20 province individuate per la promozione dell’iniziativa, è stata scelta anche quella di Campobasso. La cerimonia di consegna dell’agenda scolastica di mercoledì prossimo, segnerà l’inizio del progetto nel nostro territorio, dando il via alla successiva distribuzione del diario a tutti gli alunni delle attuali classi di 3^, future 4^, degli Istituti primari della provincia.

Nel corso della cerimonia, il Questore Mario Caggegi presenterà l’iniziativa, giunta alla sua 6^ edizione, il cui obiettivo è quello di educare i più giovani al rispetto delle regole, attraverso il diario che avrà come protagonista il noto personaggio di fantasia “Geronimo Stilton”, amatissimo dai più piccoli, quale portavoce dei valori di onestà, lealtà, sincerità e rispetto, non solo per se stessi ma anche nei confronti degli altri, per la natura e per le istituzioni.

All’evento prenderanno parte anche il Prefetto Maria Guia Federico, il Presidente della Regione Molise ed altre massime autorità della provincia.

La stampa tutta è invitata a partecipare all’evento segnalato.