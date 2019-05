Notizie positive per il mondo agricolo molisano, aperta la misura 13 del PSR 2014-2020: Cia soddisfatta

La misura, riguarda gli aiuti rivolti alle zone montane svantaggiate. L'indennità compensativa, rappresenta per gli imprenditori agricoli e per i coltivatori diretti, una boccata d'ossigeno. La CIA - Agricoltori italiani del Molise esprime piena soddisfazione all'apertura del bando. "Siamo felici che la regione abbia voluto accogliere positivamente la nostra richiesta - spiega il Direttore della CIA Agricoltori italiani del Molise, Donato Campolieti - di riaprire necessariamente il bando, ma soprattutto la riapertura alla presentazione delle sole figure iscritte all'Inps". La misura 13 conferma, dunque, quelle che erano le aspettative e gli auspici del mondo agricolo. La CIA Agricoltori italiani del Molise si è sempre battuta a difesa delle figure iscritte presso l'INPS, ovvero imprenditori e coltivatori diretti. "Il sostegno al reddito - spiega ancora Campolieti - rappresenta per gli agricoltori molisani, la cui attività è esercitata in via esclusiva nel campo dell'agricoltura, un aiuto concreto che va ad incidere positivamente sulla quotidianità. Sono tante le difficoltà a cui sono esposti i nostri agricoltori molisani, per cui ogni piccola attenzione, ogni aiuto è linfa vitale".

Presso la sede della CIA a Campobasso, sono aperti e attivi gli sportelli fiscali

C. A. A. per quanti abbiano necessità di presentare domanda ma anche semplicemente avere informazioni dettagliate in merito