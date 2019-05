Macchinari per la produzione di carni all’asta con Troostwijk: fino al 15 maggio una grande opportunità anche per le piccole-medie aziende con oltre 200 lotti del gruppo molisano GAM

Nel 2018 è aumentata del 5% la spesa delle famiglie italiane per l’acquisto della carne, una vera e propria inversione di tendenza rispetto ai dati registrati negli ultimi sei anni, documentata dall’ultimo Osservatorio Permanente sul Consumo Carni elaborato su dati Ismea. L’incremento dei consumi ha riguardato tutte le diverse tipologie di carne interessando in particolar modo quella bovina (+5%) seguita da quella di maiale (+4%) e dal pollame (+4%).

Prendendo in analisi il lungo periodo, i dati Ismea sottolineano un deciso cambiamento nelle abitudini di consumo tali da offrire una visione ottimistica per l’andamento del comparto sul fronte della domanda interna: l’indice di penetrazione relativo al numero di famiglie acquirenti registrato nel 2018 è risultato infatti pari all’88,1%, attestandosi come il valore più elevato degli ultimi 5 anni. In un contesto caratterizzato da una congiuntura economica positiva, si inserisce l’attuale trasformazione dell’industria europea che si mostra sempre più focalizzata su internazionalizzazione e digitalizzazione come evidenziato dall’ultimo rapporto “SME Growth Outlook for 2018-19” dell’Enterprise Europe Network.

In particolar modo nel settore agroalimentare, l’epoca dei grandi gruppi integrati verticalmente sembra infatti stia volgendo al termine e tornano alla ribalta piccole e medie aziende, con unità produttive più flessibili, veloci nel reagire al mercato e con efficienze superiori.

In questo trend si colloca la nuova vendita all’asta di macchinari e attrezzature per la lavorazione delle carni del noto gruppo Gestione Agroalimentare Molisana – GAM Srl, in concordato Preventivo dal 2014, a cura della nota casa d’aste internazionale Troostwijk. Già nel dicembre scorso Troostwijk aveva organizzato un’asta di successo vendendo oltre 600.000 Euro di macchinari provenienti dal grande polo produttivo Molisano a favore di 46 aggiudicatari di 16 paesi diversi, per lo più aziende di piccole-medie dimensioni. Oltre 200 lotti saranno ora in vendita online fino al 15 Maggio per dar vita al secondo evento previsto dal programma di liquidazione.

Saranno prevalentemente messi in vendita macchinari provenienti dai reparti di confezionamento, tutti offerti e venduti singolarmente, anche a beneficio di piccole e medie aziende determinate a crescere.