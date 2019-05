Colto da malore muore per strada, choc per un 70enne

Settanta anni di Mirabello Sannitico. Questi sono i dati dell'uomo trovato riverso per strada a Campobasso nei pressi di via Giambattista Vico, sul marciapiede che costeggia il sottopasso ferroviario. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Quando sono arrivati gli uomini della Croce Verde per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della municipale e della polizia.