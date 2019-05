Amministrative 2019, qui Belmonte del Sannio: ecco i programmi elettorali, spunta la lista civetta

E' obbligo elettorale, quando si presentano le liste per le elezioni comunali, depositare agli atti il programma elettorale di ogni singola lista. Ed è così che scopriamo, tornando a Belmonte del Sannio, che oltre alle liste "La Torre" con Anita di Primio e "Uniti per Belmonte" di Dalio Mastrostefano ci sono altre due compagini elettorali.

La prima si chiama Belmonte domani, con Adriano Di Sipio candidato sindaco e la seconda Finalmente noi. Ed è quest'ultima che ha destato la nostra curiosità. Nel documento consegnato non risultano i nomi di chi si candida per amministrare il paese e al contrario delle tre liste precedenti il programma elettorale sembra essere uguale a quello che potrebbe essere presentato in altre località. Si parla genericamente di creare un'unione dei comuni della zona in un solo ente. Che possa raggiungere l'obiettivo di formare un'unione di comuni da più di 5mila abitanti. La quale possa agire al posto della provincia che ha perso le sue funzioni.

Si tratta chiaramente di una lista civetta di persone che, per la campagna elettorale, usufruiscono di ferie pagate dallo Stato. Non è dato sapere chi c'è dietro a questa quarta lista. Solo che i piccoli comuni sono presi di mira da queste situazioni elettorali che di elettorale hanno ben poco.

Per vedere il programma di Finalmente noi cliccare qui

Per il Programma de La Torre cliccare qui

Per il Programma di Uniti per Belmonte cliccare qui

Per il Programma di Belmonte Domani cliccare qui