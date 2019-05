Importante incarico per Danilo Leva, nominato responsabile giustizia di Articolo 1

Danilo Leva, dopo la candidatura a consigliere comunale di Fornelli, stavolta torna in politica ma con un incarico di caratura nazionale.

Il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza lo ha nominato responsabile nazionale del settore giustizia. È avvenuto durante l' assemblea congressuale di Bologna durante la quale si è puntato su Articolo Uno come soggetto politico autonomo per la ricostruzione della sinistra in Italia Una alternativa credibile all'avanzata della destra e al populismo gialloverde. Nei prossimi mesi ci sarà un forte lavoro di rilancio dell'azione politica.