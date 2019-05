Ticket viaggi aumentati del 40% e guasti a Colleferro: il racconto satirico di una giornata surreale sulla pagina "Il Binario 20 bis"

La finanziaria è stata appena approvata e tra le misure previste l'aumento del 40% dei biglietti dei treni e degli autobus. Si dovrebbe raggiungere maggiore qualità e così non è. Ieri a Colleferro un treno si è fermato provocando ai passeggeri il disagio di arrivare da Campobasso a Roma in 7 ore e ad altri passeggeri di raggiungere dalla capitale il capoluogo nello stesso tempo.

La pagina satirica 20 bis ha raccontato a suo modo l'accaduto. Che da reale diventa immaginario ma sempre tragico. Si strappa una risata ma forse no. Fatto sta che il costo dei viaggi aumenta ma non la qualità.

Ecco il racconto che, lo ripetiamo, è satira ma proviene da un fatto realmente accaduto.

“Ve lo dico, non sappiamo quando arriviamo, né dove ci fermeremo”. Sono le 18.30 di lunedì 6 maggio, il regionale 34579 partito da #Campobasso alle 16.43 sta ripartendo da #Cassino e il controllore fa capire che forse qualcosa non andrà per il verso giusto. I passeggeri ascoltano, ma non si rendono ancora conto che quello sarà uno dei #viaggi più lunghi della loro vita. Quasi 7 ore, un intercontinentale, ma senza continenti.