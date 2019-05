Berlino, ristorante italiano vietato all'ultradestra: non serviamo chi discrimina

Un rinomato ristorante italianonel centro di Berlino ha rifiutato alla dirigenza del partito populista di destra Alternative fuer Deutschland (Afd) di prenotare un tavolo per la cena. «Non gradiamo servire i politici e i loro dipendenti che discriminano e discreditano gli uomini sulla base della loro provenienza, religione e posizione politica», si legge sul messaggio in risposta del ristorante, twittato dal portavoce del gruppo dell'Afd in parlamento Christian Lueth.

