Piazza plebiscito, ecco i lavori di rifacimento della pavimentazione ridotta al degrado e al pericolo per i cittadini

Sono finalmente iniziati i lavori di pavimentazione di Piazza Plebiscito di Agnone, ridotta ad un campo minato e potenziale pericolo per l'inculumità dei passanti. La piazza e' una delle più belle e antiche dell'antico borgo agnonese. I lavori affidati ad una ditta agnonese. Il centro storico agnonese è un vero museo a cielo aperto, caratteristico, ricco di chiese,di opere dì arte, botteghe antiche,biblioteche,un borgo medievale prezioso racchiuso in uno scrigno, non va assolutamente degradato, ma valorizzato ulteriormente a fini turistici e a favore della vivibilità dei pochi residenti che ancora lo abitano