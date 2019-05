Investe capriolo che muore dopo aver dato alla luce il suo cucciolo: ecco la storia struggente

Investe una femmina di capriolo che muore insieme al suo cucciolo. E' avvenuto a Filignano nella tarda serata di martedi a un uomo al volante di un'auto. Stava percorrendo la provinciale per Colle Macchia quando l'animale è finito a velocità della luce davanti alla sua auto. L'impatto è stato talmente violento che la mamma è riuscita appena a partorire il suo cucciolo prima di spirare. Ma sia lei che il cerbiatto appena nato non sono riusciti a sopravvivere. A chiamare gli uomini del Pnalm e i carabinieri ci ha pensato lo stesso investitore. Sperando di riuscire a salvare l'animale che è stato trasportato al centro veterinario di Isernia dove putroppo è deceduto. L’uomo ha raccontato che l’animale è improvvisamente sbucato dal ciglio della strada non dando il tempo al conducente neanche di frenare.