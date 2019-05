Bilancio regionale, Tedeschi e Scarabeo: un documento per la crescita del Molise

Il consigliere regionale, Antonio Tedeschi, esprime soddisfazione per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.

“Dopo giorni di intenso lavoro in aula” commenta “ siamo riusciti, anche e soprattutto grazie alla capacità di mediazione del governatore Toma, a trovare la quadra su un documento che, a mio avviso, è espressione di grande condivisione. Lo dimostra il parere favorevole, forse per la prima volta nella storia della Regione Molise, espresso dalle opposizioni al maxiemendamento presentato dalla maggioranza. Un segnale importante” continua Tedeschi “ che ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Sono certo che si poteva fare ancora meglio, ma sono altrettanto convinto che siamo riusciti ad incidere su settori fondamentali, come quello del Sociale, che abbiamo inteso potenziare con 500 mila euro in più. Ulteriori risorse sono state previste anche in favore della lotta allo spopolamento, per la sanità e per l’ambiente. Tema, quest’ultimo, che mi vede particolarmente coinvolto. Ho infatti fortemente voluto” spiega Tedeschi “ l’incremento dei fondi a disposizione del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, fiore all’occhiello del nostro territorio, nonché maggiori risorse in favore della Legge regionale sugli usi civici e la gestione delle terre civiche, strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni molisane, per l’incremento della forestazione e della zootecnia e per la valorizzazione ambientale. Resta, siamo consapevoli, il nodo dell’aumento dei costi per il trasporto locale. Scelta obbligata” sostiene il consigliere Tedeschi “ soprattutto a fronte dei cospicui tagli al comparto voluti dal Governo centrale. Ma, al di là di alcune economie che si sono rese necessarie, mi sento di poter affermare che il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, è un documento che guarda sicuramente alla crescita del nostro territorio. Ringrazio, pertanto” conclude Tedeschi “ il presidente Toma, il presidente Micone e tutti i miei colleghi per il grande lavoro svolto”.



Parole di soddisfazione anche dal consigliere regionale del gruppo misto, Massimiliano Scarabeo

“Il confronto politico, quale sale della democrazia è stato un ingrediente importante registratosi nella lunga fase di approvazione della manovra di Bilancio 2019/2021 della Regione Molise. E’ proprio grazie al dialogo proficuo, seppure inframezzato da episodi dialettici fuori tema, che forse, per la prima volta, maggioranza e opposizione hanno raggiunto una quadra, abbandonando le proprie posizioni al fine di fare bene a vantaggio dell’intera regione. Una sintesi politico-finanziaria, il bilancio pluriennale appena approvato, che dimostra la capacità di saper guardare al futuro e lavorare per la crescita di questo territorio. Ma anche una dimostrazione di maturità che il Consiglio Regionale ha saputo evidenziare nella presentazione e condivisione di un maxi emendamento, che interpreta la volontà vera di come deve essere la politica al servizio del cittadino. Un risultato, frutto di un lavoro tecnico-amministrativo, questo bilancio che risulta ben articolatosoprattutto nei confronti delle categorie più deboli, un documento contabile che il Presidente Toma è riuscito a presentare quale sintesi, come detto, di un confronto serio e produttivo, per dare voce alle necessità di chi, ogni giorno, deve fare i conti con problematiche difficili. Crescita vuol dire, prima di tutto, eliminare i divari tra cittadini, ceti sociali, e il Bilancio regionale mira all’ottenimento di questo risultato: aiuto a coloro che vivono quotidianamente i problemi della disabilità, del disagio sociale, delle famiglie, potenziamento delle attività degli Ambiti Territoriali Sociali, Fondo per le Politiche sociali, Fondo regionale non autosufficienza. Un documento economico-finanziario che guarda anche alla salvaguardia, allo sviluppoe promozione del territorio, al diritto allo studio e alla dignità umana finanziando ulteriormente la Legge regionale in materia di interventi a favore di soggetti sottoposti atrapiantodi organi o affetti da patologie rare, le misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Posto che sempre di più si può e si deve fare, questa manovra di bilancio,in un momento difficile per tutti, può rappresentare la traccia perché questa regione possa ripartire.”