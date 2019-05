Forestali, botta e risposta tra il Pd e Cavaliere. L'assessore conforta: i lavori inizieranno domani

Un ritardo incomprensibile, quello per il lavoro degli operai forestali regionali. Contrariamente agli altri anni, ancora non si muove nulla. Eppure la bella stagione è già arrivata e molti interventi sono più che mai urgenti e necessari. Se non indispensabili per la sicurezza. Perché allora non si attivano le misure dedicate? Il PSR finanzia con la misura 8.3. ed 8.5 proprio queste attività. Ed è urgente partire anche con l’antincendio boschivo.

Lo chiedono i consiglieri Fanelli e Facciolla, del gruppo del Partito Democratico, al Presidente Toma e soprattutto all’Assessore Cavaliere.

“Abbiamo depositato una interrogazione urgente, ma prima ancora della discussione in aula speriamo che il nostro pressing serva a sbloccare subito le attività”, sottolineano con spirito costruttivo i consiglieri di minoranza. Facciolla d’altronde è stato Assessore al ramo e su questo non ha fatto mai accumulare ritardi, come gli stessi lavoratori sottolineano. “Forza dunque! Lo abbiamo detto in aula in occasione della discussione sul bilancio più volte – concludono– e ora con una interrogazione urgente che speriamo centri la necessità e chiarisca i motivi del ritardo, affinché non si ripetano”.

“I lavori partiranno domani e garantisco con assoluta certezza le 151 giornate per gli operai forestali. Chi alza inutili polveroni probabilmente non conosce il PSR, perché dovrebbe forse sapere che non vi erano risorse idonee allo scopo nella misura 8.3. Sono quindi dovuto intervenire attraverso la misura 8.5, dove occorrevano anche le autorizzazioni dell’assessorato all’Ambiente e di quello ai Lavori Pubblici e ciò ha inevitabilmente dilatato i tempi”.

E’ quanto dichiara in una un nota l’assessore regionale Nicola Cavaliere.

Che aggiunge: “Le organizzazioni sindacali conoscono bene il mio impegno sul tema e sanno che ho sollecitato le strutture per raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Sono lieto poi di comunicare che grazie agli sforzi compiuti dal sottoscritto sarà garantita copertura anche per l’anno 2020, tramite l’impiego di risorse in precedenza assenti”.

“A tal proposito, voglio inoltre ricordare - conclude Cavaliere - che nella mia passata esperienza di assessore ho provveduto per primo ad utilizzare per tale finalitàle risorse comunitarie, scelta che si è rivelata di fatto lungimirante, perché in questo modo tale voce - non essendo più legata ai bilanci regionali - può essere salvaguardata garantendo ai lavoratori la giusta continuità”.