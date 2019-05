Amministrative 2019, qui Frosolone: corsa a tre, il 40% dei candidati è donna

Ai confini con l’Altomolise e con la provincia di Campobasso sorge Frosolone. Il comune più grande della zona che andrà alle urne il 26 maggio prossimo. Conta 3099 abitanti al censimento del 2018. Tre liste per sostituire l’amministrazione di Giovanni Cardegna, arrivato dopo l’era Pallante.

A giocarsela sono i candidati sindaco Maurizio Trillo per Frosolone nel cuore, Giuseppina Colarusso per Facciamo Futuro e Felice Ianiro per Rinascere.In tutte e tre le liste sono presenti 12 candidati, il numero del consiglio comunale. n totale sono 36. Ogni candidato rappresenta 86 persone.

Tra le curiosità emerge che nei candidati, dopo aver fallito l’elezione in consiglio regionale lo scorso anno ci riprova Carmelina Colantuono conosciuta per la promozione della trasumanza dentro e fuori dai confini regionali. L’attuale sindaco è invece candidato a consigliere nella lista di Giuseppina Colarusso. Nelle prime due liste anche persone attive nelle coltellerie dei paesi.

Frosolone nel cuore ha anche un’altra particolarità: il 50% dei candidati è donna. Un terzo per Facciamo futuro con 4 su 12. Solo 3 nella lista Rinascere.

Candidato Sindaco Trillo Maurizio

Amoruso Alessandra

Bianchi Maria Roberta

Castagna Stefano

Colaciello Vincenzo

De Luca Luciano

Colantuono Carmina (Detta Carmelina)

Della Posta Maria Michela

Di Carlo Immacolata

Gabriele Giancarlo

Messere Giuseppina

Pallante Luca

Paolucci Leonardo

Candidato Sindaco Colarusso Giuseppina

Cardegna Giovanni

Carrino Cristofaro

Colaciello Giueppina

Colavecchio Filippo

Di Biase Daniela

Fazioli Domenico

Fraraccio Felice

Ianiero Donato

Paolucci Bartolomeo

Piscitelli Vittorio

Giuseppina Prioletta

Elisa Zampini

Candidato Sindaco Felice Ianiro

Nicola Di Biase

Serena Castelli

Carmine De Cristofaro

Donato De Renzis

Giuseppe Di Nezza

Luca Fiani

Franco Ianiro

Alfonso Prioletta

Francesco Prioletta

Rosalbina Tartaglia

Concetta Vacca

Giuseppe Palangio