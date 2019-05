Ospedale Caracciolo, Emilio Izzo da Isernia: avevo chiesto a Marcovecchio di lottare uniti come territorio provinciale, ora aspetto le sue dimissioni

Sulla vicenda dell'ospedale Caracciolo di Agnone e sulla volontà del sindaco Lorenzo Marcovecchio di dimettersi dalla carica di primo cittadino in caso le cose non cambino ha risposto, via facebook Emilio Izzo da Isernia. Il quale aveva chiesto unità di intenti al primo cittadino agnonese.

"Il sindaco di Agnone pensa di risolvere i problemi dell'ospedale senza la difesa di un intero territorio - sostiene Izzo- ad un invito ad essere insieme ad Isernia e Venafro, ha risposto dicendo che ai collegamenti ci pensa lui! Peccato non capire che la difesa della sanità pubblica e dei nosocomi provinciali passano per una battaglia collettiva! Presunzione! Adesso aspettiamo la restituzione della fascia tricolore per vedere come saranno preoccupati prefetto e commissari!".

Le accuse di Izzo a Marcovecchio parlano chiaro. Per la sanità secondo l'isernino bisogna muoversi insieme e come territorio provinciale e non con battaglie solitarie e antistoriche dove ognuno lotta per il proprio campanile.