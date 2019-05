Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019, ecco le regole per l' installazione apparecchiature tecniche per collegamenti televisivi

In relazione allo svolgimento delle consultazioni indicate in oggetto, si informa che questa Prefettura autorizza, sin d’ora, l’installazione di antenne, parabole e attrezzature per collegamenti o dirette televisive, nei locali in uso. L’installazione avviene a titolo gratuito, sotto la esclusiva responsabilità dell’emittente televisiva. L’occupazione della parte di edificio destinata ad ospitare le apparecchiature deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario e potrà essere diversamente disciplinata da questa Amministrazione qualora se ne ravvisi l’esigenza, in particolare per quanto riguarda ulteriori richieste di altre Emittenti e/o interferenze con i servizi che devono essere istituzionalmente assicurati dalla Prefettura. Si informa, inoltre, che non è consentito il collegamento di pc portatili alla rete interna di questo Ufficio. Le eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico, nonché di parcheggi riservati, dovranno essere inoltrate, a cura delle rispettive emittenti, ai competenti Uffici comunali. Per eventuali necessità, è possibile contattare: Dr.ssa Angela Innamorato tel. 0865 445416 e-mail angelina.innamorato@interno.it Sig. Amico Lombardi tel .0865-445557 e-mail amico.lombardi@interno.it