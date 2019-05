 "Insieme per sconfiggere la Fibrosi Cistica", Luigi Farinaccio al Teatro Savoia

Martedì 14 maggio, alle ore 20.30 presso il Teatro "Savoia" di Campobasso, Luigi Farinaccio aprirà la manifestazione: "Insieme per sconfiggere la Fibrosi Cistica". L'evento organizzato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica - Molise Onlus, intende raccogliere fondi a favore del progetto trapianti.

Il "Progetto trapianti" sostiene concretamente le famiglie in questa fase delicatissima della vita, in quando il trapianto d'organi rimane l'unica strada percorribile.



Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro "Savoia" di Campobasso, dall'ensemble di musica popolare le "Maitunate" guidato da Nicola Mastropaolo, al comico 'Nduccio. Musica e cabaret per una serata da non perdere, all'insegna del divertimento e della solidarietà. "Perchè ridere aiuta a guarire"