Furto In abitazione, sottratte 650.000 lire in contanti del vecchio conio

Furto in casa di un pensionato. Ignoti malfattori si sono introdottiall’interno dell’abitazione del pensionato alla periferia di Isernia e, dopo aver rovistato l’intero appartamento, rubavano monili in oro e la somma contante di lire 650.000, banconote in vario taglio del vecchio conio che evidentemente ancora fanno gola. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri per risalire agli autori del rato.