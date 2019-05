Pensionato deferito per omessa denuncia di un fucile calibro 12

I Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso dei servizi di controllo del territorio,deferivano alla Magistratura un pensionato per detenzione e omessa denuncia di un fucile cal. 12 e per la mancata presentazione della prescritta certificazione medica di idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Il fucile veniva sottoposto a sequestro. La normativa vigente riguardante la detenzione e la custodia delle armi è molto severa, avendo riguardo soprattutto alla tutela dell’incolumità e sicurezza personale dei cittadini. Il Comando Provinciale programma controlli periodici, anche a campione, finalizzati alla verifica della tenuta in sicurezza e il mantenimento dei requisiti necessari per il possesso di armi da fuoco.