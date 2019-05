Una pattuglia di Carabinieri Forestali impegnati in un servizio di controllo del territorio, tra le mura di una cascina diroccata, rinvenivano un contenitore in ferro dove al suo interno vi erano 27 munizioni calibro 9x19 risalenti al 1942, periodo della fine del secondo conflitto mondiale. Il materiale veniva sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti sul rinvenimento.