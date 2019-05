Amministrative 2019, qui Carovilli: in due per sostituire il sindaco progressista Antonio Cinocca

Termina il nostro viaggio tra i comuni al voto in Altomolise. Parliamo oggi di Carovilli, che insieme a Frosolone è l’unico ad avere più di mille abitanti. Infatti il paese conta 1324 abitanti. Qui dopo due mandati termina l’azione amministrativa del sindaco in carica Antonio Cinocca. Persona altamente progressista che, durante i suoi dieci anni ha dovuto affrontare anche tematiche dello Stato contro la Chiesa quando Don Mario ha suonato a morto contro l’approvazione delle unioni civili in parlamento.

Il sindaco in carica si ritira a vita privata perché non è candidato nemmeno come consigliere in nessuna lista. Chi lo succederà nel più alto scranno del Comune? Con la lista “Carovilli Paese mio” scende in campo Vincenzo Berardi. L’altra lista “Per la Buona amministrazione” sarà capeggiata da Antonio Conti.

I candidati a consigliere sono 20 e ognuno di loro rappresenta 66 cittadini. Con le pari opportunità viaggia meglio la lista di Antonio Conti che ha candidato 4 donne su 10 candidati. Per un totale del 40%. La lista di Vincenzo Berardi ne ha candidate solo 2 per un totale del 20%.

Carovilli Paese Mio

Candidato Sindaco Berardi Vincenzo

Carano Stefania

Conti Alessio

Rossi Alessio

Di Frangia Nicola

Scarpitti Luciano

Rossi Cristiano

Sferra Camilla

Sferra Diego

Falasca Eugenio

Santini Gerardo

Per La Buona Amministrazione

Candidato Sindaco Conti Antonio

Antonucci Paolo

Cerulli Sandro

Di Domenico Sandra Filomena

Iacovone Agnese

Iacovone Jenny

Marra Silvia

Nuosci Simone

Ricchiuti Antonio

Testa Antonino Detto Tex

Veneziale Vincenzino