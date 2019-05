Elezioni europee e comunali, il Pd cala l'asso di Franco Roberti

Il Sindaco di Campobasso Antonio Battista e il Segretario cittadino del PD di Campobasso Gianluca Palazzo comunicano che domenica 12 maggio alle ore 16.00 presso la sede elettorale del candidato sindaco Battista in via Roma n. 8, si terrà l’incontro con il capolista del PD alle europee circoscrizione sud dott. Franco Roberti già Procuratore capo Antimafia (dal luglio del 2013 al suo pensionamento nel novembre del 2017). L’incontro verterà sull’idea di Europa che il PD mette in campo nelle prossime elezioni europee del 26 maggio per il rinnovo dei Parlamento Europeo.

Con l’occasione inoltre verrà presentata ufficialmente la lista del PD al comune di Campobasso a sostegno della candidatura di Antonio Battista