Scoprire la festa della mamma

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 12 maggio si celebra la Festa della Mamma. Si tratta di una giornata istituita per la prima volta durante la metà degli anni Cinquanta a Bordighera dal sindaco e senatore Raul Zaccari per dare la possibilità a tutti i figli di omaggiare la donna che li ha messi al mondo con disegni, lavoretti e pensieri di ogni tipo.

Ancora oggi questa festa è una delle ricorrenze più amate e importanti, ma quali sono i modi migliori per dire alla propria madre “Ti voglio bene” e “Grazie per tutto quello che fai per me” con un dono?

Tra i più gettonati ci sono i gioielli. bracciali, collane, anelli e orologi, di oro bianco, oro giallo o con i minerali: ce n’è per tutti i gusti, ma si tratta certamente di un regalo non accessibile a tutte le tasche e che spesso richiede un “aiutino economico” da papà, nonni e zii. Un’idea meno costosa potrebbe essere un libro del suo scrittore preferito che non ha ancora avuto tempo di acquistare o una cornice con una foto che vi ritrae insieme in uno dei momenti più belli e divertenti che avete trascorso insieme.

Se la casa è il suo regno e spesso ama godersi i suoi momenti liberi assaporando la quiete domestica, potrebbe apprezzare un oggetto di arredamento particolare, come un diffusore di essenze o un prodotto beauty, come una maschera all’oro, tra le più in voga del momento.

Se invece volete farle vivere un momento di pausa dalle fatiche quotidiane, dal lavoro e dai lavori domestici, potrebbe essere fantastico organizzarle un weekend fuori porta in una capitale europea immersa nell’arte, nella natura o in una moderna spa: cosa c’è di meglio di farle trascorrere qualche momento rilassante, magari in vostra compagnia?

Passando invece all’ambito culinario, se le piace il buon cibo potrebbe essere l’ideale farle assaporare una cena in un ristorante stellato.

Se la vostra mamma va matta per i dolci e allo stesso tempo cercate un regalo unico che possa farle capire quanto tenete a lei e quanto è importante per voi, il pensiero ideale potrebbero essere i cioccolatini My M&M’s: praline colorate personalizzabili sulle quali è possibile imprimere una foto, una clipart o un messaggio che volete rivolgerle: conquisterete il suo palato, ma soprattutto il suo cuore.

A voi la scelta, mancano pochi giorni!