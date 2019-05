Venafro: Denunciate alla Magistratura tre persone per truffa,cessione illecita e possesso illegale di armi.

I Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno deferito all’A.G. un pregiudicato campano, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, il quale induceva in errore il titolare di una ditta operante nel settore alimentare pagando il prezzo di acquisto della merce, per un ammontare di euro 7.500,00, utilizzando un assegno falso. Il pregiudicato è stato denunciato all’A.G. Isernina per truffa.

Continuano a tappeto i controlli sulla detenzione di armi da fuoco voluti dal Comandante Provinciale Carabinieri Ten. Col. Gennaro Ventriglia. I Militari della Compagnia Carabinieri di Venafro hanno denunciato all’A.G. competente ben due persone per cessione abusiva di un fucile cal. 12, omessa denuncia, omessa presentazione della certificazione medica di idoneità psico-fisica alla detenzione di armi e acquisto senza nulla osta. Il fucile è stato sottoposto a sequestro. I controlli, avviati da qualche settimana, rientrano in una più ampia strategia di prevenzione legata sia al potenziale indebito uso di armi da sparo, sia al rispetto della normativa di riferimento e a tutti gli obblighi e prescrizioni che ne discendono.