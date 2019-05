Ospedale Agnone, si va verso la protesta dei commercianti il 31 maggio

La protesta in favore dell'autonomia dell'ospedale di Agnone potrebbe avere effetti sul commercio in paese. Per ora sembrano essere solo voci di corridoio, ma sembrerebbe che il 31 maggio i commercianti sarebbero disposti ad abbassare le serrande dei loro negozi per tutta la giornata. Avverrebbe in contemporanea con la protesta dei tassisti altomolisani e dell'altovastese che vivono a Roma e hanno a cuore le sorti del San Francesco Caracciolo.

Qualora avverrebbe, sarebbe un segnale forte verso il sistema. Commercianti che rivendicano servizi laddove decidono di investire e produrre ricchezza. Una condizione che verrebba a mancare senza servizi adeguati, perché un paese e una area intera senza un ospedale funzionante è maggiormente esposta al fenomeno dello spopolamento.